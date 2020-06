Calciomercato Milan – Biglia, addio vicino: le ultime sul suo futuro

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Lucas Biglia, classe 1986, lascerà il Milan al termine della stagione 2019-2020.

Biglia, pagato 20 milioni di euro bonus inclusi nell’estate 2017 e strappato alla Lazio di Claudio Lotito, infatti, non rinnoverà il proprio contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Il numero 20 rossonero, ex Anderlecht, lascerà non soltanto il Milan ma anche il calcio europeo. Biglia, infatti, farà ritorno in patria, in Argentina. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SU ISMAËL BENNACER >>>