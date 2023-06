Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Prima offerta del Besiktas per Rebic”

Uno dei nomi in uscita dal Milan in vista della prossima sessione di calciomercato è senza dubbio Ante Rebic . Dopo alcune stagioni positive l'attaccante croato è stato messo da parte nelle ultime uscite stagionali ed ormai sarebbe considerato fuori dal progetto tecnico dell'allenatore del Diavolo Stefano Pioli .

Sul suo futuro si è detto tanto e avrebbe estimatori tanto in Germania, quanto in Turchia, ma sarebbe arrivata al Milan la prima vera offerta ufficiale. Secondo quanto riferito da Yağız Sabuncuoğlu, giornalista della testata 'Sports Digitale', il Besiktas avrebbe presentato la prima proposta al Diavolo per Ante Rebic. Ancora, comunque, non si conoscono le cifre.