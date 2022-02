Calciomercato Milan – Bernardeschi offerto ai rossoneri: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Federico Bernardeschi sarebbe stato offerto al club rossonero e all'Inter. Le novità

Federico Bernardeschi può diventare un obiettivo di calciomercato del Milan. L'esterno offensivo bianconero ha un contratto in scadenza a giugno e dunque può diventare un nome interessante per il Diavolo e non solo. Il calciatore della Nazionale potrebbe fare molto bene nel 4-2-3-1 di Pioli nel ruolo di ala destra, per intenderci quello ora occupato da Junior Messias e Alexis Saelemaekers.