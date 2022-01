Calciomercato Milan – Bernardeschi interessa: è in scadenza a giugno

Le ultime sul calciomercato del Milan. Si continua a lavorare per il difensore, ma nel frattempo si strizza l'occhio a Federico Bernardeschi

L'edizione odierna di 'Sport Mediaset' su Italia Uno ha fornito le ultime sul calciomercato del Milan. Si è partiti innanzitutto sui movimenti per il difensore, che non deve essere un semplice tappabuchi, ma un profilo che possa aiutare per il presente e per il futuro. Il sogno è sempre Sven Botman, ma le richieste del Lille sono altissime dal momento che continua a chiedere 40 milioni di euro. L’alternativo è Abdou Diallo del PSG ma i parigini dovrebbero al prestito per far sì che si possa imbastire una trattativa.Attenzione infine all'ultima indiscrezione, secondo cui Milan e Inter starebbero prendendo informazioni su Federico Bernardeschi, che è uno dei sei giocatori della Juventus che va in scadenza a giugno. Ecco le dichiarazioni di Olivier Giroud, attaccante del Milan.