Calciomercato Milan – Assalto a Scamacca e Berardi: le offerte

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gianluca Scamacca e Domenico Berardi sono nel mirino del Diavolo. Presto incontro con il Sassuolo

Salvatore Cantone

Il Milan sul calciomercato pensa a Gianluca Scamacca e Domenico Berardi. E' questa la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Presto ci sarà un incontro tra il club rossonero e il Sassuolo, con il Diavolo che proverà a strappare entrambi i giocatori, che stanno facendo molto bene con Dionisi.

Per Berardi si parla di un'offerta da 15 milioni di euro - forse un po' bassina-, mentre per Scamacca la proposta sarebbe di 30 milioni di euro, dieci in meno rispetto a quanto chiesto dal Sassuolo. Sicuramente quella per il centravanti è un'offerta molto competitiva, che potrebbe costringere i neroverdi a cedere.

Su Scamacca, come noto, c'è l'Inter, ma i nerazzurri continuano a proporre un prestito con diritto di riscatto. I rapporti tra i due club sono ottimi, ma Carnevali non ha intenzione di accettare una formula di questo tipo. Marotta, dunque, per prendere l'ex Genoa, ha bisogno di vendere uno dei suoi pezzi pregiati per fare cassa. Il Milan, invece, è vero che può fare un'offerta più bassa, tuttavia sarebbe immediata, cosa non scontata di questi tempi. Il Diavolo è molto vicino a Origi, ma è altrettanto vero che ci sono degli italiani in rosa dopo la partenza di Donnarumma e quella sempre più probabile di Romagnoli.

Poi c'è Domenico Berardi. Come detto, l'offerta è bassa, ma il Milan sta di nuovo acquisendo quel fascino che aveva un tempo. La volontà del giocatore potrebbe diventare decisiva, anche perchè l'esterno offensivo già più volte è stato vicino a lasciare il Sassuolo. La sensazione è che ci siano margini di manovra: con un contratto in scadenza nel 2024 o ci sarà il rinnovo con i neroverdi in estate o ci sarà la cessione. Insomma, il Milan ci prova seriamente. Intanto potrebbe arrivare un centrocampista a costo zero.

