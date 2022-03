Calciomercato Milan – Berardi, è duello tra il Diavolo e il Napoli

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: è sfida con il Napoli per Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo

Il Milan sul calciomercato è molto interessato a Domenico Berardi. A scriverlo è il quotidiano La Repubblica, in edicola questa mattina. Il club rossonero cerca un upgrade sulla fascia destra e l'esterno offensivo del Sassuolo sembra essere proprio il profilo giusto.

Berardi, infatti, in questa stagione ha già segnato 12 gol e realizzato 10 assist. Nessuno ha fatto meglio di lui nei top 5 campionati europei. Arrivare all'attaccante di Roberto Mancini, però, non sarà facile: il Sassuolo chiede ben 35milioni per lasciarlo partire e su di lui c'è anche il Napoli. Vedremo dunque nei prossimi mesi se Berardi verrà ceduto e se si trasferirà al Milan o al Napoli. Intanto sul calciomercato si pensa a un centrocampista molto interessante.