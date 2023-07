In questa sessione di calciomercato, per il Milan la pista Domenico Berardi si complica e spunta fuori anche l'ipotesi Al Nassr

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, è richiesto da molte squadre italiane. Il classe '94 milita nei neroverdi ormai dal lontano 2012 e nonostante numerose offerte, ha preferito sempre non muoversi e diventare a tutti gli effetti un'icona del club.

In questa sessione di calciomercato hanno manifestato un grande interesse il Milan, che adesso sembrerebbe essersi defilato dalla trattativa, Juventus e Lazio. I principali indiziati per l'acquisto fino a poche ore fa parevano essere proprio i biancocelesti ma la situazione risulterebbe essere cambiata. Come riportato da Libero, anche l'Al-Nassr sarebbe sulle tracce del ventottenne e gli proporrebbe un'offerta di 15 milioni l'anno.