Calciomercato Milan – Se parte Brahim, possibile arrivo di Berardi

Motivo per cui è molto probabile che Brahim Díaz torni a Valdebebas . Il Milan, consapevole della situazione, si è già premunito prendendo, a parametro zero , il trequartista giapponese Daichi Kamada , che si è svincolato dall' Eintracht Francoforte . Il Diavolo, quindi, potrebbe destinare le risorse economiche pensate per Brahim Díaz su un altro giocatore. Magari, su quell'esterno destro offensivo che, da anni, è un po' il tallone d'Achille della squadra rossonera.

Il Milan pensa a Berardi: 13 gol e 7 assist in stagione a Sassuolo

Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, qualora il Milan non confermasse Brahim nel calciomercato estivo, darebbe l'assalto a Domenico Berardi, classe 1994, attaccante del Sassuolo. In stagione, con i neroverdi di Alessio Dionisi, Berardi - pur spesso infortunato in un'annata per lui disgraziata - ha segnato 13 gol e fornito 7 assist in 27 partite tra Serie A e Coppa Italia.