Calciomercato Milan – Sì al top player. Ma soltanto a due condizioni

In vista della stagione 2022-2023 il Milan sarà molto attivo in sede di calciomercato. Il club rossonero, infatti, dovrà effettuare degli innesti importanti, in difesa e a centrocampo. Senza dimenticare, però, che anche sulla trequarti ed in attacco ci sarà qualcosa da fare. Molto passerà, logicamente, anche dal riscatto o meno di alcuni giocatori oggi in prestito alla formazione di Stefano Pioli e la cui conferma è tutt'altro che certa.