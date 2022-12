Calciomercato Milan – Bennacer, resa dei conti. Ziyech per De Ketelaere?

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, sabato 3 dicembre 2022. Senza campionato, è il calciomercato a farla da padrone. Tra 'rumors', trattative in entrata e in uscita e considerazioni, c'è molto da parlare sul club rossonero e sulla formazione di mister Stefano Pioli. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.