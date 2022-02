Calciomercato Milan – Bennacer, ecco il rinnovo: ma quanto guadagnerà?

Ismaël Bennacer firmerà presto il rinnovo di contratto con il Milan: colpo di calciomercato del club di Via Aldo Rossi la sua conferma

Il prossimo 'colpo di calciomercato ' del Milan sarà il rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer , centrocampista franco-algerino classe 1997 . Ne parlano, questa mattina, sia 'La Gazzetta dello Sport' sia 'Tuttosport' in edicola.

Bennacer, dunque, così come Theo Hernández ha già fatto e così come farà presto anche Rafael Leão, prolungherà il suo accordo con il club di Via Aldo Rossi fino al prossimo 30 giugno 2026 (attuale scadenza 2024).