Calciomercato Milan – Benevento, Foggia: “Bonaventura? Non mi arrendo”

CALCIOMERCATO MILAN – Giacomo Bonaventura, centrocampista classe 1989, ha il contratto in scadenza con il Milan a fine stagione che, salvo clamorose sorprese, non verrà rinnovato. Per questo motivo molti club sono in fila per ingaggiarlo a parametro zero. Un’occasione ghiotta che Pasquale Foggia, direttore sportivo de Benevento, non vuole farsi sfuggire. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sono sempre attento a questo tipo di calciatori. Bonaventura è sin dall’inizio nella mia idea progettuale. Ma la concorrenza è troppo agguerrita, e se qualcuno mette sul piatto a Champions League o l’Europa League, è difficile competere. Io però non sono uno che si arrende facilmente“.

