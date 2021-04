Calciomercato Milan – Belotti, spunta il Lione. Ma Diavolo favorito | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti, nella lista dei desideri per la prossima stagione, piace anche al club francese

Daniele Triolo

Andrea Belotti è uno degli obiettivi del Milan per il calciomercato estivo 2021. L'attaccante del Torino, infatti, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 con il club granata. E, ad oggi, non si registrano manovre per un eventuale rinnovo del suo accordo con la società di Urbano Cairo.

La situazione precaria di Belotti sotto la Mole, senza dubbio, favorisce però l'inserimento di più di qualche altra squadra sul giocatore. Centravanti che, lo ricordiamo, in sei anni con la maglia del Torino, gli ultimi dei quali da capitano, ha già segnato la bellezza di 104 reti in 220 gare.

Non soltanto, dunque, il Milan su Belotti in vista della prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, il 'Gallo' piace anche a Fiorentina, Inter, Napoli e Roma nella nostra Serie A. Poi all'Atlético Madrid nella Liga spagnola ed alcune squadre di Premier League.

Nello specifico, Manchester United, Tottenham e Chelsea. Ci sarà da fare però i conti con l'inserimento, prepotente, dei francesi dell'Olympique Lione su Belotti. Il club di Jean-Michel Aulas, infatti, perderà Memphis Depay a parametro zero e vuole un sostituto all'altezza. Il centravanti del Toro piace molto a Rudi Garcia, tecnico dei transalpini.

Per 'Tuttosport', ad ogni modo, andare a giocare in Francia, oggi, non sembra essere la massima aspirazione per il centravanti della Nazionale. Sul quale resta favorito il Milan, per una serie di motivi. Il Diavolo è quello che, negli anni, è andato più vicino a far vacillare Cairo. Senza dimenticare che Belotti è tifoso milanista sin dall'infanzia.

E poi, giova ricordare, Milan e Torino hanno anche in piedi l'operazione per il riscatto di Soualiho Meïte da parte dei rossoneri. Un affare che, se mandato in porto, potrebbe fare da apripista per il trasferimento del 'Gallo' alla corte di Stefano Pioli in estate. Milan, per l'attacco del futuro si punta l'erede di Haaland >>>