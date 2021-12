Calciomercato Milan – Belotti rossonero? È la soluzione più probabile

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea 'Gallo' Belotti non rinnoverà il contratto con il Torino. Sarà rossonero a costo zero?

Andrea Belotti , classe 1993 , bomber del Torino (ha segnato 107 gol in 238 gare con la maglia granata dal 2015 ad oggi ), è destinato a lasciare il suo attuale club al termine di questa stagione. Il contratto del 'Gallo', infatti, scadrà il prossimo 30 giugno 2022 e il giocatore non è intenzionato a rinnovarlo.

I tentativi del Presidente granata, Urbano Cairo , di legarlo quasi a vita alla maglia del Toro non sono andati a segno. Sebbene sembra che il centravanti anche della Nazionale Italiana di Roberto Mancini stia prendendo tempo, in realtà le sue intenzioni ormai sono molto chiare.

Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, i 'rumors' di calciomercato indicano nel Milan la destinazione favorita di Belotti, ovviamente a parametro zero, per la stagione 2022-2023. Milan, Maldini pronto a piazzare un gran colpo in difesa >>>