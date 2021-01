Calciomercato Milan – Belotti, rinnovo con il Torino? Diavolo vigile | News

Calciomercato Milan: le ultime su Belotti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Andrea Belotti, classe 1993, bomber del Torino dall’estate 2015, dovrà presto incontrare il Presidente Urbano Cairo. Motivo del summit, come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il possibile rinnovo del contratto di Belotti.

L’attuale rapporto tra il ‘Gallo‘ ed il club granata, infatti, si esaurirà il prossimo 30 giugno 2022. Non sarà facile, però, convincere Belotti a proseguire la propria avventura con la maglia del Torino, alla luce di due situazioni delle quali bisognerà tenere conto.

Da una parte, le ambizioni ridotte del Torino in queste ultime stagioni; dall’altra, il forte interesse del Milan, squadra per la quale Belotti non ha mai fatto mistero di tifare. I rossoneri restano vigili sul numero 9 bergamasco in vista della stagione 2021-2022. Calciomercato Milan, Maldini su un top player svincolato. Vai alla news >>>