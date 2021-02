Calciomercato Milan – Belotti, il regalo Champions di Maldini | News

Calciomercato Milan: assalto a Belotti la prossima estate

Paolo Maldini ha già chiaro, in mente, quale sarà il centravanti del futuro del Milan: si tratta di Andrea Belotti, classe 1993, bomber del Torino dall’estate 2015. È lui il regalo che il direttore tecnico rossonero intende fare al tecnico Stefano Pioli nel caso in cui, al termine di questa stagione, il Diavolo centri la qualificazione in Champions League.

Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Con Zlatan Ibrahimović in scadenza di contratto e Mario Mandžukić con opzione di rinnovo per la prossima stagione, il Milan si guarda comunque intorno per cautelarsi per il futuro prossimo e quello un po’ più lontano. Il contratto di Belotti con il Torino scadrà il 30 giugno 2022: il Toro, finora, non ha affondato il colpo per il rinnovo e il numero 9 granata, dunque, sta riflettendo sul proprio futuro.

Che sia, dunque, Belotti il colpo di calciomercato del Milan nell’estate di quest’anno? A fine anno il ‘Gallo‘ compirà 28 anni, avrebbe voglia di misurarsi ad alti livelli e di giocare per vincere in Serie A ed in Europa. Una chance che i rossoneri potrebbero offrirgli. E non va dimenticato come Belotti, originario di Calcinate (BG), sia sempre stato un tifoso del Milan. Come si ricorderà, fu cercato dal Diavolo già nell’estate del 2017.

All'epoca, però, Urbano Cairo non cedette alle offerte di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, valutando il suo centravanti ben 100 milioni di euro. 'Tuttosport' ha concluso affermando come tanto, in questa possibile operazione, dipenderà da come terminerà il campionato del Torino. Quel che è certo, però, è che il Milan un pensierino al 'Gallo' Belotti lo farà eccome. Sia che rimanga Ibrahimović sia che l'asso svedese, magari, torni in patria per finire la carriera.