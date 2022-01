Calciomercato Milan – Belotti, il Diavolo è in pole position || News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti lascerà il Torino a giugno. I rossoneri sono in pole position

Sia Tuttosport e sia il Corriere della Sera scrivono di Andrea Belotti, obiettivo di calciomercato del Milan. Il centravanti con ogni probabilità non rinnoverà il contratto con il Torino, in scadenza a giugno. Stando alle ultime indiscrezioni, i rossoneri sarebbero in pole position, anche perchè il Gallo ha sempre dichiarato di essere un tifoso del Diavolo.