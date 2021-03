Calciomercato Milan – Belotti, i rossoneri continuano a pensarci | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: tante squadre, tra cui quella rossonera, pensano ad Andrea Belotti del Torino

Il futuro di Andrea Belotti è sempre molto incerto. Come viene riportato da Tuttosport, il Torino farò di tutto per rinnovare il contratto dell'attaccante, in scadenza nel 2022, ma la fumata bianca non è cosi scontata. Belotti, infatti, accetterà il rinnovo solo se gli verrà proposto un progetto tecnico convincente, visto che il Gallo vuole lottare per i vertici. Su di lui c'è il Milan, ma anche il Napoli, la Roma, l'Inter e l'Atletico Madrid. In più ci sono anche diversi club di Premier League. Insomma, le pretendenti sono tante, e dunque Cairo dovrà fare uno sforzo importante per trattenerlo. Il Milan, comunque, ha in canna tre colpi per la Champions.