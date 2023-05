Calciomercato Milan – Per la mediana si guarda in casa Bayer Leverkusen

In vista della prossima sessione di calciomercato il Milan guarda in casa Bayer Leverkusen per rinforzare la propria mediana

In seguito all'infortunio rimediato da Ismael Bennacer, che terrà fuori l'argentino per almeno sei mesi, come comunicato dallo stesso club rossonero, sembra evidente che il Milan debba intervenire nel corso della prossima sessione di calciomercato anche per un rinforzo in mediana.

Al di là di Daichi Kamada, per il quale ci sarebbe già un principio d'accordo, ma che viene visto più come un trequartista atipico, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza del Milan avrebbe messo nel mirino anche un centrocampista del Bayer Leverkusen. Si tratterebbe di Exequiel Palacios, ex giocatore del River Plate, che con le 'Aspirine' si è messo in mostra soprattutto nell'ultima stagione.