Calciomercato Milan – Bartesaghi e Scotti, primo contratto da ‘pro’

Bartesaghi, maglia numero 95, è già stabilmente nel giro della Prima Squadra di mister Stefano Pioli . Entra in campo quando Theo Hernández ha bisogno di rifiatare qualche minuto: ha esordito in Serie A lo scorso 23 settembre , durante Milan-Verona 1-0 , dopo aver convinto il tecnico nella tournée estiva negli Stati Uniti d'America .

Prossimo passo (a marzo) la firma di bomber Camarda

Scotti, invece, non ha giocato ancora i grandi, è nella Primavera di mister Ignazio Abate, ma promette benissimo. Rapido e sa fare gol. Il prossimo passo, per il Milan, sarà il contratto triennale per il bomber Francesco Camarda: a marzo 2024, quando compirà 16 anni, potrà siglarlo.