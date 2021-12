Calciomercato Milan – Barone: “Vlahovic non accetta la nostra proposta”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica. Barone ha parlato ovviamente anche del futuro di Dusan Vlahovic, seguito anche dal Milan: " "È un professionista serio, su questo non posso dire niente e io ho anche un buon rapporto con lui. Siamo stati chiari con Dusan. Gli abbiamo proposto il rinnovo, il più alto di sempre nella storia della Fiorentina. L'abbiamo fatto più volte e sia lui che il procuratore ci hanno fatto capire che non vogliono accettare. La proposta è sul tavolo e rimane quella. Cosa accadrà a gennaio? A oggi è un giocatore della Fiorentina. Non posso sapere quel che accadrà in futuro. Però una cosa voglio dirla: questo è un gruppo, compatto e forte. Vlahovic è uno dei suoi componenti".