Calciomercato Milan – Bargiggia: “Milik? Il Diavolo vuole Jovic”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha parlato dell’interesse del Milan per Arkadiusz Milik. Bargiggia però è sicuro: i rossoneri preferiscono il profilo di Luka Jovic. Queste le sue dichiarazioni: “Milik ha proposte anche dall’estero, in particolare dall’Atletico Madrid. Non sono sicuro che rimanga in Serie A. Il Milan sembra più proiettato verso il prestito di Jovic dal Real Madrid“.

