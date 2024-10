Calciomercato, come riportato dal CorSera l'ex Milan Mario Balotelli è felicissimo di indossare la maglia del Genoa e tornare in Serie A.

Mario Balotelli, ex Milan ed Inter nonché vincitore della Premier League 2011/12 col Manchester City, tornerà a giocare in Serie A ed indosserà la maglia del Genoa: l'ultima volta in A risale al marzo 2020, mese del lockdown.