Calciomercato Milan – Balogun lapidario: “Non accetto altri prestiti”

Calciomercato Milan: Balogun stupisce anche in Nazionale

Al termine del match, il classe 2001, nato a New York ma cresciuto in Inghilterra, ha parlato del suo futuro professionale. Dopo l'entusiasmante stagione trascorsa in prestito nella fila del Reims, nella Ligue 1 francese, e culminata con 22 gol e 3 assist in 39 partite tra campionato e coppa nazionale, Balogun farà infatti ritorno all'Arsenal.