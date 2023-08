Calciomercato Milan – Ballo-Touré-Werder, frenata: affare saltato?

Fodé Ballo-Touré, terzino del Milan, è da settimane l'obiettivo di calciomercato del Werder Brema ma la trattativa, attualmente, è in stallo

La questione legata al terzino sinistro sta diventando sempre più impellente per i rossoneri. Ad un solo giorno dall'inizio del campionato il Milan non ha ancora trovato sul calciomercato un sostituto per Ballo-Touré, seguito da settimane dal Werder Brema. I tedeschi avevano anche avanzato un'offerta di 3 milioni di euro ritenuta troppo bassa dal Diavolo. Bisognerà quindi vedere quanto sia interessata la squadra biancoverde ad acquistare il giocatore e se vorrà provare a trovare l'accordo definitivo.