Calciomercato Milan – Ecco la decisione dei rossoneri su Ballo-Touré

Quale sarà il destino di Fodé Ballo-Touré nel calciomercato estivo? Il Milan ha acquistato il giocatore dal Monaco per 5,4 milioni nel 2021

Daniele Triolo

Fodé Ballo-Touré, classe 1997, terzino sinistro franco-senegalese, lascerà il Milan nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Ne è convinto 'calciomercato.com'.

Calciomercato Milan, Ballo-Touré verso l'addio al Diavolo — Il Milan ha acquistato Ballo-Touré dal Monaco, a titolo definitivo, per 5,4 milioni di euro nell'estate 2021: l'obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara era quello di farne un perfetto vice del titolare Theo Hernández. Missione fallita su tutti i fronti, senza il timore di essere smentiti.

Il giocatore, che nel frattempo ha vinto la Coppa d'Africa con il Senegal nel 2021, non è mai riuscito ad imporsi in maglia rossonera. Ha disputato 535' in 12 gare di Serie A (10) e Champions League (2) la passata stagione; è fermo a 417' in 8 partite tra campionato e Champions - equamente divise - in questa stagione.

Per il ruolo di vice Theo, in lizza un brasiliano e tre italiani — Al suo attivo, ad ogni modo, un gol segnato al 90' in casa dell'Empoli nella partita che il Milan vinse 1-3 al 'Castellani' lo scorso 1° ottobre 2022. Troppo poco, decisamente, per meritare la conferma. Ecco perché Ballo-Touré è destinato lasciare il Milan nel calciomercato estivo (piace in Francia e in Turchia) e, al suo posto, arriverà una nuova alternativa per Theo.

Sul taccuino di Maldini, in particolare, tre nomi: Carlos Augusto (Monza), Antonino Gallo (Lecce) ed Emanuele Valeri (Cremonese). Da non sottovalutare, però, la promozione in pianta stabile in Prima Squadra di Andrea Bozzolan, punto di forza del Milan Primavera di Ignazio Abate. Milan, prezzo shock per il tuo obiettivo di mercato >>>