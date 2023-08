Calciomercato Milan – Ballo-Touré ancora in uscita: la situazione

Il Milan , dopo aver messo a segno ben 9 colpi in entrata potrebbe pensare anche alle cessioni. Sono ancora molti i giocatori che potrebbero partire in questi ultimi giorni di calciomercato . Un nome caldo sarebbe quello di Fodè Ballo-Touré . L'edizione odierna di Tuttosport parla del futuro del terzino e delle possibili soluzioni.

Calciomercato Milan, le ultime su Ballo-Touré

Il terzino, si legge, sembrerebbe aver dato il suo benestare al passaggio al Werder Brema. Secondo il quotidiano ci sarebbe un gioco delle parti: dal lato del giocatore sostengono che sia il Milan a non aver accettato le proposte arrivate mentre sul versante societario arrivano secche smentite su questa ipotesi. Ballo-Touré in passato avrebbe già deciso di non accettare l'offerta del Fullham, accettata dal Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Taremi vuole i rossoneri. Il Porto…