Calciomercato Milan – Richiesto Ballo-Touré: ecco i club interessati

In questa sessione di calciomercato, il Milan dopo aver ufficializzato i colpi di Christian Pulisic e di Ruben Loftus-Cheek, si sta occupando della questione cessioni. Il maggiore indiziato per lasciare i rossoneri sembrerebbe il terzino sinistro Fodé Ballo-Touré. A richiederlo sono principalmente due squadre, il Bologna guidato da Thiago Motta e il Nizza, come riportato da Tuttosport.