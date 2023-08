Calciomercato Milan – Ballo-touré vicino al Werder: pronto Calafiori

Un calciomercato , quello del Milan , che al momento è concentrato sulle possibili uscite dei calciatori che non rientrano più nei piani dei rossoneri. Questo è il caso anche di Ballo-Touré : il terzino rossonero sarebbe con le valigie in mano e pronto a partire. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport, che fa il punto sul calciomercato del Milan in uscita.

Calciomercato Milan, Ballo-Touré pronto a partire

Solo con i saluti di qualche giocatore, si legge, il Milan potrebbe inserire nuovi volti nella rosa. Con l'uscita di Ballo-Touré, che sarebbe vicino al Werder Brema per una cifra di circa 4 milioni più bonus, si chiuderà per un sostituto, con il nome di Calafiori come favorito per la successione. Andrà anche reperito un centrale di difesa che occupi il posto lasciato da Gabbia, ormai in procinto di cominciare la Liga con la maglia del Villareal.