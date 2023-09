Ufficiale: Ballo-Touré al Fulham, l’annuncio del club inglese

Nella notte il Fulham ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Fodé Ballo-Touré dal Milan. Nuova avventura in Premier League per il terzino

Ballo-Touré, dunque, lascia il Milan dopo due stagioni. In rossonero ha totalizzato 26 presenze tra Serie A (20) e Champions League (6). Un gol all'attivo per lui nell'ultimo campionato. Secondo quanto si evince dal comunicato ufficiale dei 'Cottagers', Ballo-Touré si è trasferito alla corte del manager Marco Silva in prestito secco fino al 30 giugno 2024.