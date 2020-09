Calciomercato Milan – Bale, pista ‘fantasiosa’. Ma se si svincola …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gareth Bale al Milan? Sono molti, in questi giorni, i ‘rumors‘ di calciomercato che vorrebbero il gallese del Real Madrid prossimo al trasferimento in rossonero.

Bale-Milan, solo fantamercato

Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, questa è una pista da ritenere ‘fantasiosa’. Troppo alto, infatti, l’ingaggio percepito dal numero 11 dei ‘Blancos‘ per le casse del club di Via Aldo Rossi.

Bale vuole lasciare il Real Madrid a costo zero

Quello che è vero, però, è che il talento britannico vuole andare via dal Real Madrid, dove non si trova più bene. Il gallese, ex Tottenham, punta ad ottenere lo svincolo dalle ‘Merengues‘. Così fosse, tanti top club europei punterebbero ad averlo a parametro zero.

Milan, in quel caso devi provarci!

In tal caso, allora, il Milan avrebbe l’obbligo morale, almeno, di fare un tentativo per Bale. Che coppia costituirebbe con Zlatan Ibrahimović! LEGGI QUI LE ULTIME SUL RITORNO DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO >>>