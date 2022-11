Calciomercato Milan – Pressing per Balde: contatti con Mendes

Calciomercato Milan, pressing per Balde

Il Milan pensa anche a rinforzare la difesa. Nel mirino ci sarebbe Alejandro Balde. Il giovane terzino sinistro classe 2004, è in scadenza nel 2024 con il Barcellona. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i rossoneri sono stati molto vicini al suo acquisto due anni fa. Ora Paolo Maldini e Frederic Massara ci riprovano. Infatti sarebbero iniziati i contatti con il suo agente Jorge Medes. La trattativa sarebbe comunque difficile, in quanto i blaugrana vorrebbero rinnovare il contratto del giovane terzino. Il Milan comunque ci prova, per un talento che sarebbe perfettamente in linea con il progetto giovani.