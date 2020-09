Calciomercato Milan – Bakayoko, strategia di attesa: i motivi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan sta valutando l’opportunità di acquistare un nuovo centrocampista in questa sessione di calciomercato. Uno dei nomi più caldi per il calciomercato in entrata del Milan, nel settore mediano, resta sempre quello di Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese di proprietà del Chelsea.

Come si ricorderà, Bakayoko ha già indossato la maglia rossonera nella stagione 2018-2019. Il Milan, al momento, ha deciso di adottare una strategia di attesa. Dopo l’arrivo di Sandro Tonali, infatti, Bakayoko non è più una necessità, bensì un’opportunità per il calciomercato rossonero.

L’accordo sull’ingaggio tra il calciatore ed il club di Via Aldo Rossi ci sarebbe già. Così come c’è già un’intesa di massima tra le due società sulla base di un prestito con diritto di riscatto del cartellino di Bakayoko nell’estate 2021. Manca, però, un accordo sulla cifra per l’eventuale riscatto del calciatore.

Il Milan confida che, alla fine del mercato e, magari, a gironi di Europa League conquistati, il prezzo richiesto dal Chelsea (30 milioni di euro) possa scendere.