Calciomercato Milan – Bakayoko, sono tanti i motivi per tornare

CALCIOMERCATO MILAN – Da tante settimane si è parlato di un possibile ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan. Il francese è un giocatore che spacca la tifoseria: alcuni lo rimpiangono, altri invece ricordano le sue intemperanze comportamentali (in particolare la discussione con Gattuso in un Milan-Bologna della scorsa stagione).

Il suo ritorno in rossonero non è facile, visto che Bakayoko guadagna ben 7 milioni di euro l’anno, ma il centrocampista ha sempre manifestato la voglia di giocare nuovamente a San Siro. Il Milan ci sta pensando, nel caso in cui ovviamente il calciatore decidesse di ridursi l’ingaggio. Bakayoko servirebbe per diversi motivi: aggiungerebbe personalità e centimetri a una squadra giovane che ha dimostrato di essere troppo fragile e permetterebbe sicuramente di rafforzare la mediana, considerando gli addii praticamente certi di Lucas Biglia e Jack Bonaventura.

Un altro aspetto da considerare è che Bakayoko rientrerà al Chelsea dopo il prestito al Monaco. Il club inglese non sembra aver intenzione di trattenere il centrocampista e dunque non dovrebbero esserci problemi legati a un eventuale accordo con il Milan. Tra l’altro il francese è rimasto in buoni rapporti con lo spogliatoio rossonero (era anche a San Siro per assistere all’ultimo derby) e sarebbe felice di tornare a Milanello.

Starà a lui dimostrarlo concretamente abbassandosi l’ingaggio, anche se bisognerà capire la linea di Ralf Rangnick, che con ogni probabilità sarà il nuovo allenatore rossonero nella prossima stagione. Bakayoko rientra nell’idea di calcio del tedesco che predilige giocatori veloci che vanno subito in verticale? Probabilmente no, ma il manager è consapevole di aver bisogno anche di profili di esperienza e di spessore per completare la squadra. Vedremo cosa succederà, ma Bakayoko spera di tornare protagonista nel nuovo Milan. INTANTO IBRAHIMOVIC ACCELERA I TEMPI, CONTINUA A LEGGERE >>>