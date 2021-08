Calciomercato Milan – Bakayoko questa sera in Italia: le ultime | PM News

Tiémoué Bakayoko, ormai neo giocatore del Milan, questa sarà in Italia. Domani il centrocampista svolgerà le visite mediche

E' il giorno del ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan. Dopo una lunga trattativa con il Chelsea il centrocampista può tornare a vestire la maglia rossonera. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Bakayoko atterrerà a Milano in serata. Nella giornata di domani, invece, dovrebbe sostenere le visite mediche. Niente convocazione ovviamente per Milan-Cagliari, match valido per la seconda giornata di Serie A. C'è fiducia intanto per l'arrivo di Faivre.