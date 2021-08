Calciomercato Milan – Bakayoko, oggi firma sul contratto e ufficialità

Tiémoué Bakayoko, ultimo acquisto del Milan nel calciomercato estivo 2021, si legherà oggi ufficialmente e nuovamente ai colori rossoneri

Tiémoué Bakayoko , ultimo colpo di calciomercato del Milan in questa sessione estiva, diventerà oggi ufficialmente (e nuovamente) un calciatore rossonero. Ne hanno parlato tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Giunto all'aeroporto di Milano-Linate sabato sera verso le ore 20:00, il centrocampista francese, classe 1994 , ha svolto le visite mediche con il club rossonero nella mattinata di ieri. Nel primo pomeriggio ha quindi ottenuto l' idoneità sportiva .

Le firme sul contratto che legherà Bakayoko al Milan in questa sessione di calciomercato, però, sono slittate a oggi in quanto ieri la dirigenza era più concentrata su Milan-Cagliari della sera e su qualche altra trattativa per cercare di potenziare l'organico a disposizione di mister Stefano Pioli. Poco male: Bakayoko ha coronato il suo sogno di indossare di nuovo la maglia del Milan, già portata con onore e con buoni risultati nella stagione 2018-2019.