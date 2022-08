Calciomercato Milan – Pressing su Bakayoko affinché vada a Nottingham

Tiémoué Bakayoko , centrocampista francese classe 1994 , potrebbe lasciare il Milan in questa fase finale del calciomercato estivo. Lo ha riferito il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Per il quotidiano nazionale, il Milan starebbe premendo affinché Bakayoko, ormai fuori dal progetto tecnico dell'allenatore rossonero, Stefano Pioli , accetti la corte del Nottingham Forest , club neo-promosso in Premier League .

Nel caso in cui Bakayoko, alla fine, andasse via, al Nottingham Forest o altrove, in casa rossonera scatterebbe, dunque, la caccia al suo sostituto. In pole position c'è Raphael Onyedika del Midtjylland: 7 milioni di euro il costo dell'operazione.