Calciomercato Milan – Bakayoko in uscita: non serve a mister Pioli

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Tiémoué Bakayoko , centrocampista in uscita dal Milan in questo calciomercato estivo. Il centrocampista francese, classe 1994 , è di fatto fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli ed in partenza. Nonostante, dal punto di vista contrattuale, sia legato ai rossoneri ancora da un anno di prestito dal Chelsea (scadenza 30 giugno 2023 ). E su cui grava, tra l'altro, un obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinate presenze sul terreno di gioco.

Il Chelsea non ha a nulla in contrario al trasferimento di Bakayoko in un altro club, ma tocca al Milan risolvere il problema di quell'ingaggio da 6 milioni di euro lordi che, annualmente, percepisce il numero 14 rossonero. Il quale, per giunta, non usufruisce del Decreto Crescita. Vedremo se Maldini e Massara riusciranno a far partire Bakayoko per far spazio, in mezzo al campo, a Raphael Onyedika, per cui il Diavolo è in trattativa con il Midtjylland. Milan, duello di mercato con la Juve per un top player di Premier League >>>