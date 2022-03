Calciomercato Milan – Bakayoko, il suo futuro è incerto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: la stagione di Bakayoko è stata fino a questo momento deludente. Addio in vista?

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Bakayoko. La stagione del Milan del francese, fino a questo momento, è stata deludente. Il club rossonero l'ha preso in prestito biennale dal Chelsea, con determinate condizioni che renderebbero il riscatto obbligatorio, ma la situazione è in evoluzione. Il Diavolo, infatti, potrebbe decidere di ridiscutere il prestito con il Chelsea o magari interromperlo. Questo permetterebbe alla società di acquistare un nuovo giocatore a centrocampo. Milan, le top news di oggi: Origi si avvicina, Ibra titolare a Cagliari.