Calciomercato Milan – Bakayoko ha tanta voglia di tornare in rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come vi abbiamo raccontato questa mattina, nella giornata di ieri ci sono stati nuovi passi avanti tra il Milan e il Chelsea per Bakayoko. I contatti sono costanti, e c’è fiducia per il buon esito dell’operazione, ma manca ancora un accordo definitivo, soprattutto per quanto concerne la cifra dell’eventuale riscatto (che potrebbe essere inferiore ai 30 milioni).

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, alla fine la quadra con il Chelsea comunque si troverà. Bakayoko aspetta la fumata bianca, ma il centrocampista non vede l’ora di tornare a Milanello e di tornare a giocare a San Siro insieme ai suoi ex compagni di squadra.

MILAN, INCOGNITA EUROPA LEAGUE. IL MOTIVO >>>