Calciomercato Milan – Addio Bakayoko: ecco quanto risparmierà il club

Tiémoué Bakayoko lascerà il Milan nel corso del prossimo calciomercato estivo. Tornerà al Chelsea, una volta per tutte, per fine prestito

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Tiémoué Bakayoko: lascerà certamente il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Il centrocampista francese, classe 1994, ha giocato la sua prima partita stagionale sabato scorso, in occasione di Monza-Milan 0-1, scendendo in campo all'U-Power Stadium per gli ultimi 8' del match.

Calciomercato Milan, Bakayoko saluterà il Diavolo — La sua avventura in maglia rossonera, però, è destinata a non proseguire. Tornerà al Chelsea che, due anni fa, lo aveva prestato al Milan con un diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo - con conseguente immediato bonifico di 15 milioni di euro ai 'Blues' - nel caso in cui l'ex Monaco e Napoli avesse totalizzato almeno 15 presenze da 45' in questa stagione.

I rossoneri risparmieranno un notevole ingaggio per un esubero — Non accadrà e, pertanto, il Milan, oltre a non versare la cifra pattuita nelle casse del club presieduto da Todd Boehly, risparmierà anche i 2,5 milioni di euro netti di ingaggio percepiti dal numero 14 transalpino. Il quale, stavolta, lascerà il Milan definitivamente per non farvi più ritorno, a differenza di quanto accaduto nella parentesi dal 2019 al 2022. Milan, Pioli out a giugno? Ecco chi potrebbe sostituirlo >>>

