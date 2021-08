Calciomercato Milan – Bakayoko e l’incontro con gli agenti: le ultime | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Bakayoko si avvicina a vestire la maglia rossonera. Incontro avvenuto con gli agenti del francese

ll Milan , in questa sessione estiva di calciomercato , dovrebbe ingaggiare nuovamente Tiémoué Bakayoko . Il centrocampista francese, classe 1994 , dovrebbe infatti tornare a vestire la maglia rossonera, già indossata nella stagione 2018-2019. Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di oggi c'è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e l'agenzia FIRS1, rappresentata da Branca e Busiello .

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, le parti in questo incontro si sono ulteriormente avvicinate. Siamo al rush finale, con il Milan che ha intenzione di prendere Bakayoko il prima possibile. Bisogna definire gli ultimi dettagli con il Chelsea, proprietaria del cartellino del giocatore: dei nuovi contatti tra i due club dovrebbero arrivare stasera o al massimo nella giornata di domani. Non c'è ancora la fumata bianca, ma Bakayoko si avvicina a grandi passi verso il Milan.