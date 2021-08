Calciomercato Milan – Bakayoko, doppia insidia francese

Il calciomercato del Milan sembra non regalerà il ritorno di Bakayoko in rossonero. Su di lui ci sono Lione e Rennes. Le ultime.

Ci ha sperato fino all'ultimo, Tiemoué Bakayoko, nel ritorno al Milan in questo calciomercato, ma anche stavolta così non sarà. Il francese, classe 1994, è in uscita dal Chelsea, ma non vestirà nuovamente di rossonero come tre stagioni orsono. Ha il contratto in scadenza tra un anno e quindi i londinesi devono cederlo per forza a titolo definitivo, ma chiedono almeno 20 milioni. Troppi per il Milan, che è invece vicinissimo a prendere Yacine Adli, un altro francese, ma classe 2000 del Marsiglia, per soli 9 milioni. Così, Bakayoko si allontana sempre di più.