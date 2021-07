Calciomercato Milan – Bakayoko, ci sarà da aspettare: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko potrebbe tornare in rossonero quest'estate. La trattativa, però, sarà lunga ...

Daniele Triolo

Il Milan, per rinforzare il centrocampo in questo calciomercato estivo, vorrebbe riprendere Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese, classe 1994, come si ricorderà ha già indossato la maglia rossonera, con discreti risultati, nella stagione 2018-2019 e vorrebbe tornare a Milano.

Bakayoko, che ha trascorso le ultime due stagioni in prestito prima al Monaco e quindi al Napoli, dove ha ritrovato il tecnico Gennaro Gattuso dopo la comune esperienza rossonera, è ancora di proprietà del Chelsea. Sebbene sia nella 'lista della spesa' del Milan per l'estate, per un suo eventuale ritorno nella fila del Diavolo secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola non si prevedono tempi brevi.

Il Chelsea, infatti, avrebbe prolungato il contratto di Bakayoko, in maniera unilaterale, per un'ulteriore stagione, portandone la scadenza dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023. Esattamente come i 'Blues' hanno fatto per Olivier Giroud, altro calciatore in trattativa con il Milan e per il quale l'operazione ha subito, proprio per questo motivo, una brusca frenata. Ora, dunque, il Chelsea ha maggior forza contrattuale per trattare la cessione di Bakayoko.

Ed il Milan, che ancora attende, per esempio, notizie da Giroud su un possibile svincolo gratuito, ora non potrà far altro che aspettare e valutare la situazione. E nel frattempo capire se varrà la pena intavolare una trattativa con il Chelsea per il Bakayoko-bis. Il Milan prova a prendere Isco: le ultime news >>>