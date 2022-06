Calciomercato Milan – Baiocchini: “Saelemaekers può essere sacrificato”

Manuele Baiocchini ha fatto il punto sul calciomercato del Milan e, in particolare, sulla situazione relativa all'estero destro d'attacco. È fatta per il riscatto di Junior Messias: a questo punto Alexis Saelemaekers potrebbe essere sacrificato in nome di un grande colpo in quella zona di campo. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'.