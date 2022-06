Milan, Baiocchini: “Il PSG su Renato Sanches può essere un problema”

Manuele Baiocchini ha confermato la notizia secondo cui il PSG si sarebbe inserito nella corsa a Renato Sanches , sorpassando il Milan . Dalla Francia, inoltre, arrivano ulteriori aggiornamenti che non fanno ben sperare i tifosi rossoneri. Non solo il PSG sarebbe forte su Sanches, ma le firme sarebbero addirittura vicinissime. La situazione societaria, con i rinnovi di Maldini e Massara che tardano ad arrivare, potrebbe far perdere al Milan uno degli obiettivi principali di questa sessione estiva di calciomercato.

Intervenuto a 'Sky Sport 24', Manuele Baiocchini ha confermato quanto emerso nelle scorse ore: "Sono ribalzate voci dalla Francia che parlano di un interesse del PSG per Renato Sanches. Abbiamo verificato che questo interesse è reale, il PSG cerca centrocampisti nonostante abbia una rosa molto folta. Un centrocampista come Renato Sanches potrebbe far comodo, questo può essere un problema per il Milan" Le TOP news di oggi - Il mercato tra uscite e ritorni, l'intervista a Melli >>>