Calciomercato Milan – Baiocchini: “Bremer? Può piacere per un motivo”

Gleison Bremer può essere un obiettivo di calciomercato del Milan come sostituto di Simon Kjaer. Ecco l'opinione di Baiocchini

"Il Milan considera Tomori e Romagnoli i due centrali titolari, le alternative in questo momento sono Gabbia e Kalulu, che viene considerato soprattutto un centrale e non solo un terzino destro. Nel caso in cui potesse davvero arrivare un giocatore per migliorare la rosa allora il Milan l'investimento lo farebbe per un giovane, o un prestito per un giocatore che conosce già il campionato, o altrimenti rimarrebbe così".