Calciomercato Milan – Azmoun, i suoi numeri in stagione

MERCATO MILAN – Il club rossonero ha messo gli occhi su Sardar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo. In patria è ritenuto addirittura il “Messi iraniano” per via del suo ruolo in campo. Azmoun milita allo Zenit da ormai un paio d’anni, ma la sua carriera si è svolta sempre nel campionato russo. Prima, infatti, ha vestito le maglie del Rubin Kazan e del Rostov.

L’attaccante è reduce da un’ottima stagione che ha logicamente alzato il suo valore sul mercato. In campionato ha segnato 10 gol e 6 assist in 21 presenze. Il totale comprensivo anche di coppe e Champions League fa di 29 partite totali, 14 reti e 7 assist. Davvero niente male. Classe 1995, Azmoun è tuttavia un concreto obiettivo del Napoli che da tempo ha messo gli occhi su di lui. Ieri, per il Milan, è spuntata un’altra “vecchia” idea: ecco di chi si tratta>>>

