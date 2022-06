Calciomercato Milan – Il Diavolo veste … prima: avanti sulle rivali

Il Milan si sta muovendo per tempo in questo calciomercato estivo. Compra non avendo esigenza di vendere rispetto alle altre concorrenti

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha sottolineato come il club rossonero sia quello che, più di tutti, sta conducendo una sessione di trattative aggressiva, portandosi avanti con il lavoro al meglio mentre le contendenti sono ferme al palo.

Il Milan, infatti, in vista del calciomercato estivo che, ufficialmente, inizierà il prossimo 1° luglio per terminare il 1° settembre, ha già sistemato un po' di cose. Proprio come fatto dodici mesi fa quando, perso Gianluigi Donnarumma, la premiata ditta di dirigenti Paolo Maldini-Frederic Massara non esitò a far arrivare a Milano, subito, Mike Maignan.

Così, nell'istante in cui il Diavolo ha capito che Franck Kessié sarebbe scappato al Barcellona, Maldini e Massara hanno intavolato i negoziati per Renato Sanches, sul quale sono in pressing almeno da gennaio e che arriverà adesso. Dovendo, poi, prevenire invece che curare nel reparto di attacco, con Zlatan Ibrahimović in stampelle ed Olivier Giroud con un anno in più, ecco Divock Origi.

I Campioni d'Italia in carica, ovviamente, hanno altro da fare. Manca un difensore centrale (Sven Botman?), visto che Alessio Romagnoli sta andando via, servirà un trequartista. Nell'agenda di calciomercato del Milan di Maldini e Massara il nome cerchiato in rosso è quello di Charles De Ketelaere del Bruges.

Il Milan, dunque, resta un passo avanti a Inter, Napoli e Juventus. Le quali, prima di poter comprare, dovranno vendere per salvaguardare i bilanci.