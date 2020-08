Calciomercato Milan – Sì ad Aurier, ma soltanto con lo sconto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan continua a tenere vivi i contatti con Serge Aurier, classe 1992, terzino destro ivoriano del Tottenham che, nell’ultima stagione, ha giocato 42 gare, con 2 gol e 8 assist all’attivo, tra Premier League, Champions League e F.A. Cup.

I rossoneri, però, non vogliono versare agli ‘Spurs‘ di José Mourinho i 23 milioni di euro richiesti qualche settimana fa per lasciar partire Aurier, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, e sperano, dunque, in uno sconto dal club presieduto da Daniel Levy. QUESTA LA PRINCIPALE ALTERNATIVA ALL’IVORIANO >>>